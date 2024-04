Mohamed Salah devrait rester à Liverpool

Liverpool ne perdra pas deux légendes en une saison.

À 31 ans, Mohamed Salah a encore faim de Premier League. D’après The Athletic, l’Égyptien devrait rester à Liverpool à l’issue de la fin de saison 2023-2024, marquée par le départ de Jürgen Klopp. L’ailier est lié aux Reds jusqu’en 2025 et compterait bien honorer son contrat jusqu’à son terme. Très demandé en Arabie saoudite, le 5e du Ballon d’or 2019 n’aurait manifesté aucune volonté de départ. Salah ferait partie des plans du club pour la saison prochaine, alors que Arne Slot se rapproche toujours plus des bords de la Mersey. L’été dernier, il avait été la cible des convoitises de clubs saoudiens comme Al-Ittihad, qui n’avaient toutefois pas réussi à le faire venir. La retraite dorée de l’Égyptien dans le Golfe pourrait donc attendre un an de plus.

Et s’il changeait d’avis, Liverpool a toujours son sosie.