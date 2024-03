Liverpool retourne Brighton et met la pression sur Manchester City et Arsenal

Liverpool 2-1 Brighton

Buts : L. Diaz (27e) et Salah (65e) pour les Reds // Welbeck (2e) pour les Seagulls

Juste avant le duel aux couteaux entre Manchester City et Arsenal, Liverpool a mis la pression sur ses concurrents directs en renversant la table contre Brighton (2-1). Les hommes de Jürgen Klopp comptent provisoirement 3 et 4 points d’avance sur les deux chasseurs.

Tout avait pourtant très mal démarré, avec la demi-volée mémorable de Danny Welbeck pour lancer les hostilités et glacer Anfield Road (0-1, 2e). Pour autant, sûrs de leur force, les Reds n’ont pas paniqué et ont fait leur retard grâce à un Luis Diaz des plus filous, à l’affût sur un ballon envoyé vers la surface, de la tête, par Mohamed Salah, et malencontreusement prolongé par Joël Veltman vers ses cages (1-1, 27e).

Le même Pharaon a fait parler la poudre de son pied gauche peu après l’heure de jeu (2-1, 65e). L’addition aurait pu se corser si le même Diaz n’avait pas été légèrement hors jeu sur une passe verticale du leader de la sélection égyptienne, qui n’a pas fini de faire vivre un enfer aux Seagulls, sa cible favorite en Premier League.

Une certitude : il n’y aura pas de coupe d’Europe dans le Sussex l’année prochaine.