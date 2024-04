Liverpool arrache le nul face à Manchester United

Manchester United 2-2 Liverpool

Buts : Fernandes (50e) et Mainoo (67e) pour les Red Devils // Díaz (23e) et Salah (84e) pour les Reds

Trois semaines après le formidable quart de finale en FA Cup remporté par les Red Devils (4-3 a.p), Liverpool n’a pu faire mieux qu’un match nul face Manchester United ce dimanche après-midi au terme d’une rencontre spectaculaire (2-2). Après avoir marché sur leur adversaire lors du premier acte, les hommes de Jürgen Klopp se sont tirés une balle dans le pied avec l’erreur de Quansah, réveillant les locaux. Heureusement pour les Reds, Aaron Wan-Bissaka a de son tour fait une boulette en offrant un penalty, permettant à Mohamed Salah d’arracher le point du nul. Le pire a été évité.

À sens unique

La 214e rencontre de ce derby historique débute sur un rythme effréné : Alejandro Garnacho, mis en orbite par Bruno Fernandes, pense donner l’avantage à son équipe d’entrée de jeu, en marquant dans le but vide, mais l’international argentin est signalé en position de hors-jeu (2e). Quelques secondes plus tard, André Onana s’illustre en réalisant une parade décisive sur une frappe croisée de Dominik Szoboszlai (3e). L’euphorie redescend mais Liverpool continue à se montrer dangereux, à l’image de la reprise manquée du Hongrois, omniprésent, sur un centre en retrait astucieux d’Andrew Robertson (18e). Sur un corner, Luis Díaz, esseulé au second poteau, profite d’une déviation de la tête de Darwin Núñez pour libérer les Reds d’une reprise de volée acrobatique imparable (0-1, 23e). Très sollicité dans ce premier acte, le portier mancunien empêche ensuite Mohamed Salah, décalé par Díaz, d’inscrire le but du break (33e) avant que l’Égyptien ne gâche une nouvelle cartouche (35e), provoquant la furie de Jürgen Klopp, son entraîneur. Dans cette mi-temps, Manchester United n’a pas tiré la moindre fois au but, contre 15 frappes (dont 4 cadrés) pour les Reds.

Les erreurs déterminantes de Quansah et Wan-Bissaka

Motivé à creuser l’écart, Liverpool reprend fort le deuxième acte : suite à une nouvelle offrande de Robertson, Núñez lâche un missile qui termine sa course sur la cuisse d’Harry Maguire. Alors que la domination des hommes de Klopp est totale, Jarell Quansah loupe totalement sa relance et offre l’opportunité à Fernandes de briller en marquant d’une sublime frappe du rond central, qui lobe Kelleher (1-1, 50e). Pétrifiés suite à cette égalisation, les Reds passent tout près de la correctionnelle sur un centre vicieux de l’international portugais, encore lui, mais heureusement pour eux leur portier repousse (54e). La rencontre bascule de nouveau lorsque que le jeune Kobbie Mainoo fait trembler les filets grâce à une magnifique frappe enveloppé du pied droit (2-1, 67e). Son premier but à Old Trafford. Heureusement pour Liverpool, Aaron Wan-Bissaka réalise à son tour une grosse boulette en taclant l’entrant Harvey Elliott dans la zone de vérité. Salah se charge du penalty et ramène l’espoir dans son camp en prenant parfaitement à contre-pied Onana (2-2, 84e). En toute fin de rencontre, Díaz, servi par une tête de l’excellent Robertson, rate la balle de match en n’ajustant pas assez sa tentative (90e+4). Tant bien que mal, Liverpool revient à hauteur du leader Arsenal en signant un 8e match consécutif sans défaite en championnat. Avec de gros regrets tout de même.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot, Kambwala, Maguire, Wan-Bissaka – McTominay, Mainoo – Rashford (Antony, 66e), Bruno Fernandes, Garnacho (Amrabat, 79e) – Höjlund. Entraîneur : Eric ten Hag.

Liverpool (4-3-3) : Kelleher – Bradley (Gomez, 65e), Quansah, van Dijk, Robertson – Mac Allister, Endo (Elliott, 68e), Szoboszlai (Jones, 65e) – Salah, Núñez (Gakpo, 68e), Díaz. Entraîneur : Jürgen Klopp.

