Deux supporters de Manchester United arrêtés pour des chants sur la tragédie de Hillsborough

Non, tous les coups ne sont pas permis dans les derbys.

Deux personnes ont été arrêtées pour « tragedy chanting » (soit un chant pour se moquer d’un drame, pour être plus clair) en marge du quart de finale de FA Cup opposant Manchester United à Liverpool (4-3). Selon i newspaper, elles sont accusées d’avoir entonné des chants se moquant de la catastrophe de Hillsborough, laissant entendre que les fans de Liverpool se victimisaient dans cette histoire et que « le Sun avait raison ».

Huge section of Stretford End singing "Always the victims" and "The Sun was right" chants to Liverpool supporters. Grim, as ever.

— Daniel Storey (@danielstorey85) March 17, 2024