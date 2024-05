Le Grand Chelem de Jonny Evans avec Manchester United

Si ça se trouve, il n’est revenu que pour ça !

De retour à Manchester United l’été dernier, pour un contrat de courte durée, Jonny Evans a finalement poursuivi l’intérim quelques mois de plus. Bien lui en a pris, puisqu’il vient de remporter la FA Cup, au sortir d’une saison compliquée pour les siens, où les blessures au sein de la défense mancunienne l’ont amené à jouer bien plus que prévu, avec notamment 23 apparitions en championnat.

He’s won it all 🎶 Jonny Evans has now won EVERY major trophy there is to win with @ManUtd 🏆#EmiratesFACup pic.twitter.com/jJhGLswnLi — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 25, 2024

Mais la victoire face au rival City n’a pas seulement permis à United de sauver sa saison, ou à Ten Hag de partir la tête haute, il a aussi donné à Evans le dernier titre majeur qu’il lui manquait. Passé par Manchester entre 2006 et 2015 (il a été prêté différentes fois entre 2006 et 2008), pour 198 matchs, il est ensuite parti du côté de West Bromwich Albion puis de Leicester, avant donc de retrouver le nord de l’Angleterre il y a moins d’un an. Un premier passage fructueux chez les Red Devils, où il avait déjà accumulé une Ligue des champions, trois Premier League, deux League Cup, deux Community Shield et une Coupe du monde des clubs. Manquait donc simplement une victoire en FA Cup, vide comblé depuis samedi. Le défenseur aux 104 sélections avec l’Irlande du Nord pourra donc compléter sa collection l’an prochain, en visant le titre en Ligue Europa Conférence.

Pas sûr toutefois que les Anglais la considère comme un trophée majeur, puisqu’ils n’ont pas l’air de se préoccuper des quatre matchs de Ligue Europa sans aller au bout en 2012.