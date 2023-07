Jonny Evans revient à Manchester United… pour l’été

Un stage d’observation.

Alors qu’il sort d’une saison délicate du côté de Leicester marquée par la relégation en Championship et un faible temps de jeu, Jonny Evans ne compte pas pour autant arrêter sa carrière. À 35 ans, l’international nord-irlandais a signé un contrat courte durée avec Manchester United. Il a déjà porté le maillot des Red Devils, de 2006 à 2015, avec lequel il a garni son armoire à trophées d’une Ligue des champions et de trois titres de champion d’Angleterre notamment.

ℹ️ Erik has named a 24-man travelling squad for tomorrow's clash with Lyon, including Jonny Evans, who has signed a short-term deal.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 18, 2023