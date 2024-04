Le pétard de Bruno Fernandes qui offre la victoire aux Red Devils

Super Mario Bruno !

Maestro de l’entrejeu mancunien, le Portugais a enfilé sa tenue de super-héros pour voler au secours de ses coéquipiers ce mercredi soir face à Sheffield (4-2). Dans une rencontre très mal embarquée contre le dernier du championnat, Bruno Fernandes a planté par deux fois avant d’être passeur décisif pour Rasmus Højlund en fin de match (85e). Une partition d’autant plus réussie qu’elle est agrémentée d’un joli but à 25 mètres du but (81e, 20 minutes après avoir réussi son penalty) : une frappe sèche et tendue, qui termine sa course sur la gauche de Wes Foderingham.

Good morning Manchester United fans, in case you missed it, Here is Bruno Fernandes performance against Sheffield United👏❤️. pic.twitter.com/NFRmdtjcSs — Legione (@UTDLegione) April 25, 2024

Une nouvelle glissade accompagnée d’un visage rageur en guise de célébration pour son dixième pion en championnat cette saison, c’est aussi ça l’effet Bruno. Loin de ses 28 réalisations (TCC) en 2020-2021, le capitaine de United continue de maintenir le pavillon d’Erik ten Hag hors de l’eau. Le Portugais laisse même les statistiques plaider sa cause. D’après Opta Joe, il est le joueur du big 5 européen qui se crée le plus d’occasions cette saison (TCC) : 140. Sur ses deux derniers matchs, Bruno Fernandes en a réalisé 18 à lui seul (9 contre Coventry, 9 contre Sheffield United). Impressionnant.

En tout cas, Manchester United aura besoin de son chef d’orchestre pour espérer arracher une qualification européenne à l’issue de la saison et peut-être soulever la Coupe nationale.