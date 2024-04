Liverpool chute contre Everton et laisse Arsenal seul en tête

C’est rarement bon de trébucher pendant un sprint final.

Au lendemain de la victoire d’Arsenal sur Chelsea (5-0) en prétendant plus que sérieux au titre, Liverpool a fait bien plus pâle figure et a lourdement chuté contre Everton (2-0) pour laisser les Gunners seuls en tête du championnat. Dès le coup d’envoi du derby de la Mersey, ce mercredi, les Reds ont subi la pression de leur rival au point de concéder un penalty à cause d’une mauvaise sortie d’Alisson sur Dominic Calvert-Lewin (6e), finalement annulé pour hors-jeu. Le gardien brésilien a longtemps maintenu son équipe à flot, mais il n’a pu que dévier et regarder impuissant le ballon entrer dans son but sur la frappe de Jarrad Branthwaite (1-0, 27e).

Les hommes de Jürgen Klopp ont poussé par la suite, sans jamais réellement inquiéter Jordan Pickford. Les Toffees ont alors profité de la fragilité de leur rival en contre. Au second poteau, sur un corner, Calvert-Lewin a placé un puissant coup de casque (2-0, 58e) pour faire chavirer Goodison Park. Liverpool n’avait plus été battu par son voisin depuis 14 ans et a choisi le pire moment pour s’incliner, puisque les Reds accusent un retard de trois points sur Arsenal et n’en ont plus qu’un d’avance sur Manchester City malgré les deux matchs en moins de l’équipe de Pep Guardiola.

Beaucoup plus bas dans le classement de Premier League, Manchester United est passé tout proche d’une nouvelle humiliation. Quelques jours après avoir tremblé face à Coventry, pensionnaire de Championship, les hommes d’Erik ten Hag ont récidivé contre Sheffield, futur relégué, en étant menés par deux fois avant de l’emporter grâce à un doublé de Bruno Fernandes dans le deuxième acte (4-2). De son côté, Newcastle a chuté sur la pelouse de Crystal Palace (2-0) à la suite des dixième et onzième buts de la saison de Jean-Philippe Mateta. Enfin, Bournemouth a pris le soin d’écarter Wolverhampton (0-1) pour éviter que son adversaire du soir ne lui vole la dixième place.

Il y a un championnat à trois équipes, puis un autre à dix-sept.

Everton 2-0 Liverpool

Buts : Branthwaite (27e), Calvert-Lewin (58e)

Manchester United 4-2 Sheffield United

Buts : Maguire (42e), Fernandes (SP 61e, 81e), Hojlund (85e) pour les Red Devils // Bogle (35e), Brereton Días (50e) pour les Blades

Crystal Palace 2-0 Newcastle

Buts : Mateta (55e, 88e)

Wolverhampton 0-1 Bournemouth

But : Semenyo (37e)