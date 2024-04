FA Cup : rattrapé de 3-0 à 3-3 par Coventry, Manchester United se qualifie en finale

Coventry City 3-3 (2-4, TAB) Manchester United

Buteurs : Simms (72e), O’hare (79e), Wright (90e+4, SP) pour les Sky Blues // McTominay (23e), Maguire (45e+1), Bruno Fernandes (59e) pour les Red Devils

Un mois après avoir battu Liverpool au bout de la prolongation, Manchester United a encore galéré…

Mais face à Coventry (pensionnaire de deuxième division), cette fois. Les Mancuniens pensaient pourtant avoir plié la rencontre avec trois buts d’avance à l’heure de jeu, mais les Sky Blues ont fait parler leur folie pour renverser le match. Au bout de la séance de tirs au but, ce sont finalement les Reds Devils qui se sont imposés et affronteront le rival citizen le 25 mai à Wembley.

Après une vingtaine de minutes d’observation, Casemiro (positionné en défenseur central) a parfaitement lancé Marcus Rashord dans la surface adverse… trop juste pour cadrer sa frappe, mais assez pour donner le ton. Trois minutes plus tard, McTominay a ouvert la marque (23e) après avoir été idéalement servi par un délice de centre d’Alejandro Garnacho. En contrôle, United a ensuite vu l’inévitable Rashord tout proche d’inscrire le but du break. Juste avant la pause, c’était chose faite : Bruno Fernandes a déposé le coup de pied de coin sur la tête de l’incorrigible Harry Maguire (45e+1), qui a surgi au-dessus de la défense des Sky Blues pour rentrer au vestiaire avec un avantage de deux buts à zéro.

En seconde mi-temps, Bruno Fernandes a cru assommer les espoirs d’un éventuel come-back (59e). Mais la Cup ne serait pas ce qu’elle est s’il n’y avait pas de rebondissements et en vingt minutes, le club de Championship a renversé le match. Ellis Simms (72e) et Callum O’hare (79e) ont offert aux fans une ultime chance d’y croire, avant que la défense de United ne flanche à nouveau dans le temps additionnel : Aaron Wan-Bissaka a commis une faute de main, laissant un penalty inespéré à Coventry facilement transformé par Haji Wright (90e+4). Suffisant pour abattre Manchester ? La prolongation aurait pu décider du vainqueur, mais la fatigue a pris le dessus pour emmener les 22 acteurs au jeu des tirobs. Et une fois encore, l’expérience a parlé : deux tirs ratés pour les Sky Blues, un seul pour Manchester United.

Rasmus Hojlund a ravivé la flamme rouge du démon, qui prend un dernier rendez-vous avec Wembley.

Coventry City (4-2-3-1) : Collins – Latibeaudiere (F. Tavares, 63e ; Godden, 105e), Thomas, Kitching (Binks, 63e), Bidwell (Dasilva, 80e) – Sheaf, Eccles (Torp, 63e) – Van Ewijk, O’hare, Wright – Simms. Entraîneur : Mark Robins.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot, Casemiro, Maguire, Wan-Bissaka – McTominay (Forson, 102e), Mainoo (C. Eriksen, 73e) – Garnacho (Antony, 66e), B. Fernandes, Rashford (A. Diallo, 90e+7) – Hojlund. Entraîneur : Erik ten Hag.