27 clubs anglais protestent face à la suppression des replays en FA Cup

Quand on joue 70 matchs par saison, on n’est plus à un ou deux près.

En FA Cup, jusqu’en demi-finales, si le match se finit sur un score de parité, il n’y a pas de prolongation. On joue d’abord un « replay », sur la pelouse de l’équipe visiteuse. Ce qui rajoute un match entier supplémentaire au sein d’un calendrier déjà surchargé. En conséquence, la fédération avait décidé de supprimer ce concept à partir de la saison prochaine, notamment à cause du passage de six à huit matchs de poules en Ligue des champions et Ligue Europa. Sauf que cette décision ne plaît pas à tout le monde. 27 clubs anglais, 11 professionnels et 16 amateurs, ont adressé une lettre ouverte à Lucy Frazer, secrétaire de la Culture, afin de signifier leur opposition à la disparition des « replays » et demander un amendement.

« Nous voulons sauver la FA Cup. La FA Cup est la plus ancienne compétition de football au monde et la décision de supprimer les replays de la FA Cup dès le premier tour ne fait que saper son prestige et ne contribue en rien à protéger notre chère pyramide du football », peut-on lire. La lettre accuse notamment la fédération d’accéder aux demandes de la Premier League, ce qui illustre « la fracture croissante du football » anglais. L’amendement déposé vise à imposer que n’importe quel changement de format de la compétition doit recueillir le soutien de la majorité des clubs participants. « Les clubs participants à la FA Cup n’ont pas été consultés. Nos clubs et nos supporters ont été déçus », reprochent les contestataires, tandis que ces « replays » sont parfois des sources de revenus supplémentaires.

De tout façon, à la fin c’est Manchester City qui gagne.