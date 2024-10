Thierry Henry n’est pas fan du début de saison de Kylian Mbappé

Le tacle de tonton Thierry.

Mené de deux buts par un Dortmund conquérant, le Real Madrid a réalisé une folle remontée ce mardi en Ligue des champions (5-2). Si les Espagnols se sont démenés pour venir à bout de leur adversaire, ils le doivent en grande partie à Vinícius Júnior, auteur d’un doublé en fin de match. Pour son compère d’attaque Kylian Mbappé, en revanche, la soirée fut nettement plus contrastée. S’il a signé une passe décisive pour Rüdiger et a été impliqué sur l’égalisation de l’ailier brésilien, le capitaine des Bleus a semblé désemparé pendant une bonne partie de la rencontre. Une mauvaise passe qui n’a pas échappé à Thierry Henry, consultant pour CBS Sport.

« Marquer des buts, ce n’est pas suffisant dans ce genre de club »

« Joue-t-il son meilleur jeu comme nous l’avons vu au Paris Saint-Germain ? Non, pense tout haut le natif des Ulis. Il doit apprendre. (…) Je sais que c’est très difficile pour lui en ce moment. » Malgré des statistiques plutôt convaincantes (8 buts TTC), l’ancien coach des Espoirs estime qu’il en faut encore plus pour s’imposer à la Casa Blanca. « Marquer des buts, ce n’est pas suffisant dans ce genre de club. Je vais me faire l’avocat du diable. Nous disons toujours qu’il faut du temps pour qu’un joueur s’adapte à un nouveau club… Mais malheureusement, quand vous portez ce maillot, on ne vous laisse pas beaucoup de temps. »

Tout à fait Thierry.

