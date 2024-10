Jack Wilshere est nommé coach de Norwich City

Jack l’apprenti.

Deux ans après l’arrêt de sa carrière de joueur, Jack Wilshere s’apprête à vivre sa première expérience sur le banc d’une équipe professionnelle. Ce mercredi, l’ancien milieu des Gunners a été nommé entraîneur principal de Norwich City, actuellement septième de Championship. Il officiera aux côtés de l’inconnu Johannes Hoff Thorup, entraîneur intérimaire depuis cet été.

We're pleased to announce that Jack Wilshere has joined the club from Arsenal as our new first-team coach 🤝

Welcome, Jack 🔰

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) October 23, 2024