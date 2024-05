Statu quo en playoffs d’accession en Championship

Pour le football total on repassera.

La très longue saison de Championship touche à sa fin et l’on connaîtra bientôt le club qui accompagnera Leicester et Ipswich Town en Premier League l’an prochain. Les matchs aller du premier tour des playoffs d’accession ont eu lieu ce dimanche et le moins que l’on puisse dire, c’est que les défenses ont pris le pas sur les attaques, puisqu’aucun but n’a été inscrit lors des deux rencontres opposant Norwich City, sixième de la phase régulière, à Leeds United (3e), et West Bromwich Albion (5e) à Southampton (4e). Les manches retour auront respectivement lieu à Leeds et à Southampton, jeudi et vendredi prochain.

📰 All to play for at Elland Road pic.twitter.com/IgxeqtZjah — Leeds United (@LUFC) May 12, 2024

Des demi-finales à l’accent français, puisque l’on retrouve pas moins de quatre tricolores dans les effectifs concernés : Georginio Rutter et Illan Meslier à Leeds, Sekou Mara à Southampton et enfin Yann M’Vila à West Bromwich.

Norwich City 0-0 Leeds United

West Bromwich Albion 0-0 Southampton