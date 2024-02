Yann M'Vila retrouve un club en Championship

L’ancien futur patron des Bleus rebondit.

Sans club depuis le mois de juillet, Yann M’Vila a trouvé un point de chute en deuxième division anglaise, du côté de West Bromwich. Le club a annoncé qu’un contrat à court terme avait été signé avec le joueur de 33 ans, qui jouera dans les Midlands de l’Ouest jusqu’en fin de saison. Les Baggies sont actuellement cinquièmes de Championship.

We're delighted to announce the signing of Yann M'Vila on a short-term deal until the end of the season! ✍️

Welcome to the Albion, Yann! 🇫🇷

— West Bromwich Albion (@WBA) February 19, 2024