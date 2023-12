Yann M’Vila se voit bien à Lyon ou Marseille

Nouvel Olympico sur le marché des transferts ?

Depuis mai dernier, Yann M’Vila n’a pas disputé le moindre match professionnel. Libre de tout contrat après son passage de trois saisons pleines à l’Olympiakos, l’espoir déchu du football français, aujourd’hui âgé de 33 ans, est à la recherche d’un nouveau challenge. Formé au Stade rennais et passé par l’AS Saint-Etienne, le milieu défensif n’écarte pas un retour en Ligue 1. Invité de Prime Video ce dimanche, il a avoué pouvoir être intéressé par l’OL et l’OL. « Ce sont deux bons clubs, avec de très bons projets, a-t-il confié à l’antenne. Je pense que mes qualités sont compatibles avec ces deux équipes. Donc pourquoi pas ! »

Seizième de Ligue 1, l’Olympique lyonnais a vu la DNCG donner un peu de mou en vue du mercato hivernal et pourrait sauter sur l’occasion malgré le potentiel salaire conséquent. Du côté de Marseille, plus en forme en termes de résultats, l’entrejeu est limité par la longue blessure de Valentin Rongier et pourrait perdre Pape Gueye lors de la Coupe d’Afrique des nations (du 13 janvier au 11 février 2024). D’après RMC, l’Atlético de Madrid, Sunderland, Basaksehir et même Le Havre sont venus aux nouvelles.

C’est bien le seul à trouver le projet lyonnais intéressant.