Marseille poursuit sa bonne série contre Clermont

Marseille 2-1 Clermont

Buts : Murillo (26e) et Harit (42e) pour Marseille // Allevinah (58e) pour Clermont

Impossible de dire si Gattuso est fort au Puissance 4, ce jeu addictif qui allie stratégie et vigilance pour dominer son adversaire. Pour en sortir vainqueur face à un bon joueur, il faut souvent présenter un subtil équilibre entre prises de risques offensives et tactiques défensives. Le tout, englobé dans un seul et même geste. Son équipe, en tout cas, a parfaitement trouvé la clé pour aligner un quatrième jeton synonyme de succès : ce dimanche, l’Olympique de Marseille a en effet signé une quatrième victoire d’affilée en Ligue 1 lors de la seizième journée de championnat et un cinquième match consécutif sans défaite pour se rapprocher des places européennes (sixième, à quatre points de la troisième place occupée par Monaco et à six de la deuxième squattée par Nice). Longtemps en maîtrise, les Phocéens se sont même rendus la tâche facile en inscrivant deux buts avant même la mi-temps. Leur victime du jour ? Clermont, désormais isolé au dernier rang du classement avec onze petites unités au compteur (deux de retard sur Lyon, barragiste).

Même sans Vitinha, Aubameyang est là

Sans trop se presser et avec sérénité, les locaux installent leur domination dès le coup d’envoi. Et même sans Vitinha, l’OM ne tarde pas à se procurer des occasions puis à faire logiquement trembler les filets : si Diaw évite l’ouverture du score en empêchant Harit de conclure, Murillo trouve la faille avant la demi-heure de jeu et trompe le gardien sur une remise spontanée d’Aubameyang. Conservant la balle et faisant courir les visiteurs, Marseille touche ensuite la barre transversale suite à une tête de Ndiaye… et signe le break une poignée de secondes plus tard, Harit étant au rebond d’un arrêt du portier sur une nouvelle tentative du Sénégalais avec Aubam’ à l’origine de l’action. 2-0 et presque 3-0, mais PEA envoie une frappe finalement trop molle. En réalité, l’absence de Gastien fils dans l’entrejeu se fait sentir du côté des Auvergnats. Alors, Gastien père n’hésite pas à procéder assez tôt à des remplacement en seconde période.

Un but, quelques doutes et une nouvelle victoire

Et contre toute attente, ça fonctionne : entré à la 49e, Allevinah réduit le score du crane en reprenant un coup franc de Cham en moins de dix minutes. Le doute refait donc surface chez les favoris du soir, qui hésitent soudainement sur la méthode à adopter : se recroqueviller pour protéger ce petit pion d’avance, ou se remettre à attaquer pour assurer les arrières ? Ni une ni deux, Gattuso répond à son confrère avec trois changements. Les objectifs : gagner en stabilité, en fraîcheur physique et en clarté psychologique. Peu dangereux malgré une volée d’Ounahi sortie par Diaw, l’OM laisse dès lors le temps s’écouler sans prendre de grosses vagues clermontoises. En face, les armes manquent pour faire trembler le stade Vélodrome. Et la confrontation en reste là, avec un Marseille supérieur qui se contente allègrement de ce précieux 2-1. Et si la série se prolongeait jusqu’à la fin de l’année, avant d’offrir un Puissance 4 aux autres membres de la famille à Noël ?

Marseille (3-5-2) : Lopez – Mbemba, Gigot, Balerdi – Murillo, Veretout (Ounahi, 72e), Kondogbia, Harit (Gueye, 87e), Lodi – Ndiaye (Sarr, 59e), Aubameyang (Vitinha, 71e). Entraîneur : Gattuso.

Clermont (3-4-3) : Diaw – Pelmard, Caufriez, Seidu – Zeffane, Gonalons (Magnin, 56e), Keita, Borges – Rashani (Allevinah, 49e), Kyei (Nicholson, 83e), Cham (Boutobba, 83e). Entraîneur : Gastien.