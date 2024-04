Magnin : « On insulte nos papas, nos mamans, ce ne sont pas des manières de faire »

Pas touche aux géniteurs, ni aux génitrices.

Après le match nul de la lanterne rouge clermontoise face à Montpellier (1-1), pas franchement la meilleure opération possible dans le cadre de l’obtention du maintien, la tension s’est avérée très vive dans les travées du stade Gabriel-Montpied, entre les joueurs et les supporters du CF63.

En zone mixte, un des plus frustrés et affectés, Yohann Magnin, est revenu sur les huées et les quelques incidents verbaux, auxquels a également réagi le portier Mory Diaw : « Je comprends totalement la frustration des supporters. Je suis le premier à dire qu’ils viennent au stade par tous les temps. On a gagné très peu de matchs, ils dépensent de l’argent, ils viennent en déplacement. Sans avoir des gros salaires, j’en ai pleinement conscience. Mais je dois remettre l’église au milieu du village quand même. Quand certains joueurs vont les saluer, qu’il y a des doigts d’honneur en réponse… On insulte nos papas, nos mamans, ce ne sont pas des manières de faire. Ce n’est pas comme ça qu’on y arrivera, se diviser ne mènera à rien, a déploré le capitaine des Auvergnats. Ils étaient 50 en Ligue 2, ils sont 400 en Ligue 1. Ce n’est pas la majorité, mais il y a des gens qui sont venus pour la Ligue 1 et qui repartiront si jamais le club va en Ligue 2. Soyons heureux d’être en Ligue 1, de pouvoir encore défendre notre chance sur les cinq derniers matchs. Le club n’aurait jamais dû être en Ligue 1 durant trois ans si on prend les chiffres. Un peu de recul par rapport à ça. »

Comment lui donner tort ?

