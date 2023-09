En direct : Clermont-PSG (0-0)

Vous vous souvenez l’an dernier quand Paris venait gagner 5-0 à Clermont pour la toute première journée, Messi envoyait un retourné fou, Warren Zaïre-Emery devenait le plus jeune joueur de l’histoire du club, et on se disait que Paris allait rouler sur la saison. Tout ça paraît tellement loin…