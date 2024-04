Pour le président du Havre, le onze du PSG face à Clermont est « un immense mépris pour le championnat de France »

Les affaires des uns ne font pas celles des autres.

C’était attendu : Luis Enrique a totalement fait tourner son effectif ce samedi soir au Parc des Princes à l’occasion de la réception de Clermont, le match face à Barcelone en Ligue des champions la semaine prochaine occupant déjà tous les esprits dans la capitale. Aucun titulaire habituel n’était aligné, et le technicien espagnol a fini par faire entrer quelques cadres (Marquinhos, Kang-in Lee et Kylian Mbappé, en plus d’Achraf Hakimi, entré plus tôt, en raison d’une blessure de Nordi Mukiele) seulement quand il a vu que le scénario pouvait échapper à son équipe, longtemps menée 0-1. Résultat : les Clermontois, embarqués dans une mission maintien quasi impossible, ont réussi à récupérer un point inattendu de leur virée parisienne (1-1). Et ça n’a pas plu à Jean-Michel Roussier, le président du Havre.

Dans les colonnes de L’Équipe, le dirigeant a fait savoir qu’il n’avait que peu apprécié de voir cet important turnover du PSG. « C’est l’expression d’un immense mépris pour le championnat de France. Je me suis fendu d’un texto à la Ligue 1 pour leur exprimer ce que je ressens de voir le PSG se foutre du championnat de France. Apparemment, tout ça est validé par beaucoup de monde. C’est se foutre de la gueule du monde », a-t-il lâché, sans langue de bois. Un avis qui n’a pas été partagé par Waldemar Kita, le président du FC Nantes, qui comprend l’attitude des Parisiens sur ce coup et l’a fait savoir : « Il est normal que le PSG protège les joueurs pour leur match de Ligue des champions. »

On peut imaginer de quel côté se place le président clermontois.

