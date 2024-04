Paris bute sur Clermont avant Barcelone

Paris Saint-Germain 1-1 Clermont

Buts : Ramos (85e) pour le PSG // Keita (32e) pour les Auvergnats

Déjà tourné vers la Ligue des champions, Paris a été à la peine contre Clermont, arrachant le match nul dans les derniers instants grâce à Gonçalo Ramos. Des trois matchs à disputer au Parc des Princes en huit jours, la venue de Clermont était sans aucun doute le moins prestigieux de tous, et les Rouge et Bleu ont failli se faire avoir. La série d’invincibilité, longue de cinq mois, tient pourtant toujours et toute la capitale peut désormais souffler : plus rien ne la sépare du rendez-vous tant attendu.

❤️ 𝟒𝟑𝟓 💙 Notre capitaine Marquinhos rejoint Jean-Marc Pilorget au classement des joueurs les plus capés avec le Paris Saint-Germain. 🔝 4️⃣3️⃣5️⃣ matchs disputés sous les couleurs Rouge et Bleu pour notre capitaine ! 🔥 #Marqui435 pic.twitter.com/qpFvziUzah — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 6, 2024

Keita casse l’ambiance

Très largement remanié, à l’image d’un côté gauche 100% titis formé de Yoram Zague et Senny Mayulu, le XI rouge et bleu se met doucement en place, fort d’une possession écrasante dès les premiers instants. Jusqu’à cette percée de Nordi Mukiele, percuté par Massamba Ndiaye après avoir centré et contraint de voir sa soirée prendre fin prématurément (8e). Gonçalo Ramos est contré à l’entrée de la zone de vérité, Achraf Hakimi fait briller Ndiaye en angle fermé, mais Paris peine à vraiment accélérer. Et sans s’être véritablement procuré d’occasion, Clermont refroidit l’ambiance : Milan Škriniar se troue, Alan Virginius remise parfaitement le centre de Yohann Magnin et Habib Keita ouvre le score malgré le tacle de Manuel Ugarte (0-1, 32e). Piquée au vif, la bande de Luis Enrique tente de revenir avant la pause, mais la volée de Carlos Soler au second poteau fuit le cadre (45e), et l’égalisation de Mayulu est annulée par la vidéo, qui estime que son compère Zague a commis une faute au départ de l’action, provoquant l’ire de la porte d’Auteuil (45e+5).

Ramos, symbole de persévérance

Remontés, les Parisiens reviennent avec de meilleures intentions, bien décidés à offrir un peu de bonheur à une tribune Auteuil qui, elle, n’avait pas fait tourner, se chauffant la voix sans discontinuer à quatre jours du choc face aux Blaugrana. Mais plus que le ciseau raté de Randal Kolo Muani, la tête hors cadre de Danilo ou la nouvelle parade de Ndiaye devant l’ancien nantais, le Parc célèbre surtout le départ à l’échauffement de Kylian Mbappé. Avant de croire enfin exploser sur cette déviation d’Hakimi, qui ne trouve que la barre sur son passage (60e). Entré aux côtés de KM7, Marquinhos profite tout de même de l’occasion pour égaler Jean-Marc Pilorget et ses 435 apparitions au pied de la Tour Eiffel. Déjà incapables de trouver la faille à l’aller, le PSG et Ramos butent encore et toujours sur Clermont dans une fin de partie à sens unique : la barre (71e) puis Ndiaye (80e) s’opposent au Portugais, qui finit par trouver la faille à bout portant après s’être infiltré dans la surface (1-1, 85e). Voilà le club de la capitale encore un tout petit peu plus proche d’un douzième sacre national.

PSG (4-4-2) : Tenas – Mukiele (Hakimi, 13e), Danilo, Škriniar (Marquinhos, 67e), Zague – Asensio, Soler, Ugarte, Mayulu (Lee, 67e) – Ramos, Kolo Muani (Mbappé, 67e). Entraîneur : Luis Enrique.

Clermont (3-5-2) : Ndiaye – Matsima, Pelmard, Caufriez – Allevinah (Zeffane, 45e+6), Keita (Bela, 84e), Magnin (Jacquet, 73e), Gastien, Borges – Cham, Virginius (Nicholson, 63e). Entraîneur : Pascal Gastien.

