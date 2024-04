Johan Gastien estime que les Parisiens « pensaient au match contre le Barça »

Apéritif gâché pour le PSG.

Luis Enrique avait prévenu plus tôt cette semaine, il ne voulait « aucun joueur qui pense au Barça » pour affronter Clermont ce samedi. Après le nul concédé au Parc des Princes par le PSG (1-1), il semblerait que ce soit raté. Même Johan Gastien en a souri dans les coursives de l’enceinte parisienne, face aux micros : « Ils pensaient au match contre le Barça, la compo n’était pas du tout celle de mercredi, en tout cas j’espère pour eux. Nous, on s’est dit que dans tous les cas, il fallait qu’on prenne des points, que ça soit l’équipe A, B ou C en face. Au regard de notre situation, on a besoin de prendre des points. Oui, ça nous a arrangé un petit peu, mais on a quand même souffert. »

Son père, Pascal, est aussi passé faire un tour devant la presse après la rencontre, et a livré son avis sur la sortie du président havrais, qui estimait que « c’est l’expression d’un immense mépris pour le Championnat de France » de voir le PSG faire tourner son effectif. « Il dit ce qu’il veut. On est vraiment désolé, voilà ce qu’on peut lui dire, on préférerait qu’il ait la grosse équipe. Ce sont des réflexions qui ne ressemblent à rien du tout. C’est comme ça. On peut rétorquer qu’ils avaient besoin d’être en confiance avant le match de Barcelone, on peut dire tout et l’inverse. Ce genre de réflexion ne m’intéresse pas trop », a affirmé l’entraîneur clermontois, qui s’est aussi réjoui de voir « qu’on n’est pas une équipe encore morte, pas encore en Ligue 2 » et se veut encore rêveur : « C’est peut-être le point qu’il nous faudra à la fin pour nous sauver. »

Ce serait en tout cas un exploit majuscule.

