Quand un stadier glisse et tacle violemment Gonçalo Ramos

Pas loin de l’une des blessures les plus idiotes de l’histoire du foot.

La rencontre entre le Portugal et la Turquie a été marquée par l’apparition sur la pelouse de plusieurs streakers. Après le coup de sifflet final, un stadier a glissé sur la pelouse en courant après l’un d’entre eux, taclant violemment un Gonçalo Ramos qui n’avait rien vu venir. Victime d’un gros coup à la jambe, l’attaquant portugais (qui n’était pas entré en jeu) s’est relevé de suite, visiblement sans être blessé.

The security guard just slammed into Gonçalo Ramos after the game… 😭😭😭 pic.twitter.com/0StGZHxPWg

— TC (@totalcristiano) June 22, 2024