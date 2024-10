Sécurité maximale en Italie pour la venue d’Israël

Pour un Udine est presque parfait.

Alors que le stade du Frioul s’apprête à recevoir le match Italie-Israël pour le compte de la 4e journée de la Ligue des nations ce lundi soir, c’est toute la ville d’Udine qui est sous alerte au moment d’accueillir la délégation israélienne, dans un contexte géopolitique toujours aussi tendu. Les centaines de policiers déployés auront pour mission d’effectuer des contrôles approfondis et de surveiller les alentours du stade, déclarés zone rouge et bloqués depuis 48 heures. Selon le Corriere dello Sport, les systèmes d’alerte antiterroriste sont tous activés.

#Calcio #NationsLeague Massima l'attenzione per le possibili tensioni ad #Udine, città blindata per la partita #ItaliaIsraele che si giocherà questa sera alle 20.45 allo Stadio Friuli. Bruno Sokolowicz #GR1. Radiocronaca del match in Zona Cesarini 📻 https://t.co/Djuibm1MHb pic.twitter.com/ZWOYV19gra

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 14, 2024