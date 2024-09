Pronostic Israël Italie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Italie confirme face à Israël

Promu en Ligue des nations A, Israël s’attend à une aventure compliquée face à l’élite européenne. Pour atteindre cette ligue A, l’équipe israélienne a su profiter d’un groupe modeste pour décrocher ainsi une promotion méritée. Pour son baptême dans cette nouvelle division, Israël a subi la loi de la Belgique (3-1). Le score aurait même pu être plus lourd si Openda n’avait pas manqué un penalty. Rappelons qu’Israël n’a disputé qu’un grand tournoi de foot international dans son histoire, la Coupe du monde 1970, et qu’elle ne joue pas ses matchs à domicile au pays, mais en Hongrie. Dans cette équipe, on retrouve notamment le nouveau joueur de Leeds Salomon, et la pépite de Salzbourg, le milieu Gloukh.

Sacré à l’Euro 2021 mais absent des deux dernières Coupes du monde (2018, 2022) et décevant à l’Euro 2024, l’Italie a surpris tout son monde en ouvrant sa campagne de Ligue des nations avec une victoire face à la France lors d’un déplacement compliqué au Parc des Princes. Outsider, la Squadra Azzurra a déjoué les pronostics en s’imposant 3-1, envoyant ainsi un message fort dans ce groupe B. Ce succès inattendu permet à l’Italie de redorer quelque peu son blason et de rappeler qu’elle reste une équipe à surveiller. Cette excellente prestation coïncide avec le retour de Sandro Tonali, qui a purgé sa longue suspension d’un an. Le joueur de Newcastle s’impose comme le métronome de cette équipe. Révélation du dernier Euro, Calafiori s’est blessé et a déclaré forfait. Mais sur la lancée de sa victoire face à la France, la Squadra Azzurra devrait enchaîner contre Israël, sur terrain neutre. Auteur d’un début de saison tonitruant avec son nouveau club de l’Atalanta (3 buts déjà), Retegui voudra faire trembler les filets ce soir après avoir été passeur décisif face aux Bleus.

