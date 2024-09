L’Italie maîtrise Israël

Israël 1-2 Italie

Buts : Abu Fani (90e) pour Israël // Frattesi (38e) et Kean (62e) pour la Nazionale

Sans trembler, ou presque.

Victorieuse de la France vendredi, l’Italie a enchaîné un second succès consécutif dans cette Ligue des nations en dominant Israël ce lundi soir à Budapest, sur terrain neutre (1-2). Après un début de partie insipide, seulement marqué par une frappe cadrée de Dimarco (16e), Bellanova fait frissonner Gerafi. Esseulé au second poteau, l’arrière droit de la Nazionale a une occasion en or d’ouvrir le score, mais dévisse totalement sa tentative (27e). La lumière vient finalement de Frattesi. À la suite d’un centre fort de l’intenable Dimarco, le milieu de l’Inter se jette pour reprendre le cuir de la… poitrine et permettre à l’Italie de prendre les devants (0-1, 38e). Pas académique mais efficace.

👀 Davide Frattesi ouvre le score pour l'Italie avec une reprise de la poitrine (1-0) ! Suivez en direct le match de Ligue des nations entre Israël et l'Italie sur la chaine L'Equipe : https://t.co/4aKX3vuX6w#lequipeFOOT pic.twitter.com/q8stzhV7Tq — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 9, 2024

Au retour du vestiaire, Kean profite d’un tir de Raspadori, repoussé par le portier adverse, pour inscrire le but du break (0-2, 62e). À la suite de ce pion, l’Italie baisse progressivement sa garde et laisse Abu Fani réduire l’écart en toute fin de rencontre d’une belle reprise de volée à la suite d’un coup franc mal dégagé (1-2, 90e). Ce but, trop tardif, ne changera rien. Grâce à ce nouveau succès, la Nazionale prend seule la tête du groupe B de cette Ligue des nations.

Propre.

