L’Italie a réussi sa rentrée des fuoriclasse

En s’installant dans les gradins du Parc des Princes ce vendredi soir, les tifosi de la Nazionale se posaient mille et une questions, dont celle-ci : pourquoi diable ce petit feu de l’espoir crépite encore alors que l’Italie sort d’un Euro calamiteux, de deux Coupes du monde manquées, n’a pas battu les Bleus depuis 2008 et, pire encore, n’a plus gagné en France face au Coq depuis 1954 ? Peut-être bien parce que l’Italie reste et sera toujours l’Italie. Un navire qui, même embourbé dans un océan de noirceur, trouve toujours le moyen de flotter. Ce n’était qu’une rencontre de Ligue des nations de rentrée – un match amical si on est moins formels –, mais une heure et demie durant, les Azzurri ont retrouvé leur rang et surtout donné une leçon de football à l’équipe de Didier Deschamps. Lui, l’adepte de la gagne à tout prix, qui n’avait jusque-là jamais perdu dans toute sa carrière face au pays auquel il doit tant. Et qui, cette fois, n’a pu que constater les dégâts.

Le talent individuel ne fait pas tout

Gigio Donnarumma l’avait senti et annoncé : il n’y avait pas meilleur duel que ce France-Italie « pour montrer que nous ne sommes pas ceux que nous avons été contre la Suisse ». Face aux Bleus, l’Italie a fait beaucoup mieux : elle a démontré que même sans avoir des stars offensives d’un niveau mondial comme Kylian Mbappé ou Bradley Barcola, on pouvait bien jouer au football et chahuter n’importe qui. Elle a surtout retrouvé ce qu’il lui a manqué pendant de longs mois, à savoir une assise défensive de premier plan. Hormis l’entame une nouvelle fois catastrophique de Giovanni Di Lorenzo qui a coûté un but de neuneu, il est déjà écrit que le tandem Bastoni-Calafiori sera le présent et le futur de cette sélection. Au-delà du charisme et d’un leadership naturel sur le terrain qui se confirme, l’intelligence des déplacements du défenseur d’Arsenal a totalement fait déjouer le pressing de Deschamps, dans la lignée d’un championnat d’Europe où il avait, déjà, été l’un des rares à émerger.

Au milieu, même sans Nicolò Barella, Sandro Tonali – suspendu dix mois dans l’affaire des paris sportifs – a fait un retour fracassant en dégoûtant la paire Kanté-Fofana, tandis qu’à ses côtés, le rookie Samuele Ricci a rayonné dans l’entrejeu. Des profils qui ne sont pas grands, athlétiques, mais qui ont joué juste en permanence. En combinant, en trouvant d’autres profils énergiques comme Davide Frattesi ou Mateo Retegui. Si beaucoup vont retenir que Mike Maignan tonnait dans le vestiaire français après la rencontre, selon L’Équipe, qu’« à peine deux joueurs italiens auraient leur place en équipe de France », le portier de l’AC Milan aurait surtout dit que les Azzurri « avaient montré de l’envie et de l’agressivité ». C’est vrai, même si, à l’image du premier pion fantastique de Federico Dimarco ou du second en une touche de Frattesi, cette Italie-là a montré qu’elle avait aussi du talent.

Pour l’Italie, un nouveau départ ?

Cela montre aussi que se reposer sur ses lauriers est souvent le premier signal d’un déclassement prochain que les Italiens connaissent mieux que personne. À force de se draper du manteau de celui qui sait quand les autres ne comprennent rien, quand il ne se réfugie pas derrière la vérité du résultat, Didier Deschamps doit faire face à la réalité des derniers mois : il sait pertinemment que le football est amnésique, que la finale de l’Euro 2016, le sacre de 2018, la nouvelle finale en 2022, ne comptent déjà plus. La réalité du moment, c’est qu’en 2024, les Bleus n’ont gagné que 4 matchs sur les 11 qu’ils ont disputés. Face au Chili, au Luxembourg puis face à l’Autriche et la Belgique sur deux CSC. Cela pose grandement question, surtout quand on s’aventure au-delà des simples résultats dans un sens comme dans l’autre.

Quant à l’Italie, si ce n’est évidemment pas encore l’heure de bâtir des châteaux en Espagne, cette rentrée réussie demande désormais confirmation. « Nous avons choisi un groupe de joueurs qui joue, leur condition physique n’est pas celle de la fin de saison dernière, ils sont un peu plus frais et ils travaillent tous correctement, glissait Spalletti au micro de la RAI. Nous avons probablement eu la chance de trouver des jeunes joueurs qui veulent montrer qu’ils sont des joueurs de niveau : le désir individuel est toujours la clé de tout succès. » Une copie du même acabit est attendue face à Israël, que l’Italie joue ce lundi à Budapest. Juste pour voir si tout ceci n’était qu’un mirage, ou bien le début d’un véritable renouveau.

