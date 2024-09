La France rate sa rentrée contre l'Italie

Les Bleus ont manqué leur rentrée, ce vendredi soir au Parc des Princes, en s'inclinant contre l'Italie (1-3). Bradley Barcola avait pourtant marqué le but le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France, avant que tout ne s'effondre. Encore une fois.

France 1-3 Italie

Buts : Barcola (1ère) pour les Bleus // Dimarco (30e), Frattesi (51e) et Raspadori (74e) pour la Nazionale

Treize secondes, c’est le temps qu’il a fallu à Bradley Barcola pour rallumer la flamme, en même temps que celle olympique illuminait le ciel étoilé de la capitale. Le jeune Parisien a fêté son premier but en sélection de la meilleure manière, en faisant tomber un record et en laissant penser que l’enthousiasme était enfin de retour en équipe de France. Tout était réuni, au fond, pour réussir sa rentrée et envoyer aux oubliettes l’idée d’une possible cassure après l’Euro de l’ennui en Allemagne : Kylian Mbappé n’a pas été sifflé pour son retour au Parc des Princes, la Marseillaise a cappella nous a renvoyé à cet été de rêve offert par les JO de Paris, et quelques séquences du premier quart d’heure ont rappelé qu’il y avait du talent dans cette équipe. L’illusion n’aura pas duré et les Bleus sont retombés dans leurs approximations, pour laisser l’Italie s’imposer pour la première fois dans l’Hexagone contre la France depuis 70 piges (1-3). Didier Deschamps, parti pour une treizième année de règne à la tête des Tricolores, aurait sans doute préféré une autre rentrée.

Un éclair et une action d’école

Avant que la lumière ne s’éteigne, il y a donc eu cet éclair de Barcola, sur la lancée de sa forme parisienne pour sauter sur une erreur de Giovanni Di Lorenzo, trop attentiste et surpris par l’ailier, qui n’a pas versé dans l’excès d’altruisme en glissant le ballon à Kylian Mbappé, préférant lâcher une sacoche sous la barre de son coéquipier Gianluigi Donnarumma (1-0, 1ère). On s’est dit que le temps pourrait être long pour les Italiens de Luciano Spalletti, sonnés d’entrée, mais pourtant proches de recoller très vite, Davide Frattesi trouvant la barre de la tête avant que Mateo Retegui ne claque la sienne au-dessus (6e). Barcola et ses jambes de feu auraient déjà pu plier l’affaire, mais Donnarumma a calmé le jeu (3e) et Mbappé sur une tentative (7e), pendant que Michael Olise ne touchait pas le cadre sur sa première frappe chez les grands. Les Bleus sont alors redevenus les Bleus et les cadres ont inquiété comme à l’Euro : Antoine Griezmann, finalement titulaire à la place de Randal Kolo Muani (malade), sans génie ; N’Golo Kanté barbouillé ; et globalement un collectif bégayant trop son football pour gérer la rencontre.

Il n’en fallait pas plus à cette Italie plutôt bien remise de son coup de froid d’entrée pour renverser la table. Une action d’école, d’abord, après un renversement vers Federico Dimarco, qui s’est appuyé sur Sandro Tonali, dont la remise superbe de l’extérieur du pied a permis à l’Interiste de signer une reprise dantesque dans la lucarne opposée de Mike Maignan (1-1, 30e). Un sacré but et le début des problèmes pour la France, et les petites approches de Mbappé (35e) et Barcola (39e) n’ont pas empêché la Nazionale de revenir des vestiaires avec l’envie de croquer son rival tricolore.

Ces Bleus ont du boulot

L’entrant Giacomo Raspadori a eu le temps d’écraser son tir pour chauffer les gants de Maignan, bousculé par Retegui, averti, et surtout crucifié deux fois de plus après avoir été abandonné par une défense pas si imperméable. Une perte de balle de Youssouf Fofana, lui aussi pas dans son assiette, a permis à ce même Retegui d’hériter du ballon et de centrer fort pour voir Frattesi le pousser au fond (1-2, 51e). Il a fallu une parade réflexe du portier milanais pour empêcher le milieu de terrain de s’offrir un doublé d’une tête (59e) devant une arrière garde en panique. Un peu plus tard, Destiny Udogie a jaugé Jonathan Clauss et lancé Raspadori dans la surface, où William Saliba s’est fait avoir par l’attaquant napolitain, qui a conclu du pied droit (1-3, 74e). C’est aussi toute la différence entre les remplaçants ou les « finisseurs », comme aiment les appeler les entraîneurs aujourd’hui : ceux de la Nazionale ont été décisifs, quand ceux des Bleus n’ont pas apporté grand-chose. L’accélération d’Ousmane Dembélé ne peut pas occulter son entrée catastrophique, rappelant une fois de plus que l’ancien du Barça ne sait pas être clinique dans les derniers mètres. Il y a seulement eu un pétard de Griezmann (77e), ovationné à sa sortie, et une ultime frappe du bizuth Manu Koné en fin de partie (90e+4), dans le désordre. Une défaite pour commencer la saison et se dire que l’Euro n’est pas un souvenir si lointain.

France (4-2-3-1) : Maignan – Clauss (Koundé, 78e), Konaté, Saliba, T. Hernandez – Fofana (Koné, 58e), Kanté (Zaïre-Emery, 77e) – Olise (Dembélé, 58e), Griezmann (Thuram, 77e), Barcola – Mbappé. Sélectionneur : Didier Deschamps.

Italie (3-5-2) : Donnarumma – Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori (Buongiorno, 70e) – Cambiaso, Frattesi (Udogie, 62e), Ricci, Tonali, Dimarco – Pellegrini (Raspadori, 46e), Retegui (Kean, 81e). Sélectionneur : Luciano Spalletti.

Revivez France-Italie (1-3)