France-Italie : opération (re)séduction

Il n’y aura pas eu de passation de pouvoir en équipe de France cet été, et voilà déjà l’heure de la rentrée pour les Bleus de Didier Deschamps, qui a pu découvrir avec Michel Barnier le huitième Premier ministre depuis le début de son ère tricolore. Un peu moins de deux mois après les avoir quittés à Munich, un soir de défaite en demi-finales de l’Euro, on ne sait pas trop encore si on a envie de les retrouver, la trêve internationale de septembre étant plus souvent une coupure frustrante de nos championnats qu’une bouffée d’air frais. Il faut alors accepter le retour de la Ligue des nations pour sa quatrième édition, une compétition qui fait maintenant partie du paysage sans que l’on ne sache trop quoi en penser. À commencer par Kylian Mbappé, qui s’est rappelé « ne pas avoir senti qu’on avait gagné un trophée » à la fin du match contre l’Espagne en 2021, quand ils s’étaient « fait incendier, c’était une honte limite » l’année suivante, selon ses souvenirs.

Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus, je viens, je joue. Ce que pensent les gens, c’est le cadet de mes soucis. Dans le foot, on ne peut pas contenter tout le monde. Kylian Mbappé

Le format a encore légèrement changé, avec des groupes de quatre et des quarts de finale en mars pour espérer faire partie du Final Four de juin. Six matchs ramassés de septembre à novembre pour les Bleus contre l’Italie, la Belgique et Israël, qui devraient surtout permettre à Didier Deschamps de faire une revue d’effectif. C’est en tout cas le message passé par le technicien : « On avait un groupe très jeune à l’Euro, pour franchir des étapes ça passe aussi par voir les joueurs en action. Ces matchs vont leur servir. Que ça aille à l’encontre de l’expression collective, sûrement, mais c’est le moment de le faire […] On n’est pas dans un contexte de compétition, je veux concerner le maximum de joueurs. » Il ne faudra donc pas s’attendre à retrouver les mêmes hommes à Lyon contre la Belgique, lundi, que ceux qui débuteront ce vendredi soir contre l’Italie, alors même qu’une question ne cesse de revenir : cette équipe peut-elle chasser l’ennui et renouer avec le jeu ?

Le flegme de Mbappé, la flamme pour les Bleus ?

Les matchs entre deux grandes compétitions ne disent jamais grand-chose de ce qu’est l’équipe de France et une défaite à la maison contre l’Italie — ce qui n’est plus arrivé depuis 1954 — à l’occasion de la 40e rencontre entre les deux équipes deviendrait très vite anecdotique. Après un Euro sans grands frissons, sans images et avec quatre buts marqués en six matchs, il ne serait pas désagréable de renouer avec le plaisir devant les Bleus au Parc des Princes, là même où la bande de Thierry Henry avait échoué aux JO dans une finale spectaculaire (3-5, ap) le mois dernier. Celle de DD doit-elle maintenant surfer sur la folie olympique et s’imposer une nécessité de réenchanter son public ? « Peut-être, peut-être… Ouais peut-être qu’il faut réenchanter le public, je vais dire juste peut-être », a répondu un Mbappé étrangement moins bavard et qui a fait comprendre que beaucoup de choses lui importaient désormais peu, comme s’il n’était pas (plus ?) question de faire illusion ou de perdre du temps ailleurs que sur le terrain.

Ce que l’on peut penser, ce que ceux qui viennent le voir peuvent penser, il s’en moque. Son accueil par le public parisien pour son retour ? « Je n’attends pas grand-chose, ça m’est égal, le plus important c’est de gagner et de repartir sur une note positive. » Son Euro raté ? « C’est derrière moi, je n’ai pas trop cherché à l’analyser. Quand c’est bien, on passe vite à autre chose, quand ce n’est pas bien on fait de même. » Le jeu des Bleus ? « Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne constate plus, je viens, je joue. Ce que pensent les gens, c’est le cadet de mes soucis […] Dans le foot, on ne peut pas contenter tout le monde. » Il faut le dire, on avait rarement vu le capitaine des Bleus aussi peu séducteur, et le contraste avec son ancien coéquipier et homologue italien Gianluigi Donnarumma, venu à sa place dans l’auditorium deux heures plus tard, a été saisissant (sourires, détente, vannes avec les journalistes).

Il a donc fallu se tourner vers Deschamps, qui dirigera ce vendredi soir son 160e match dans ce costume qu’il apprécie tant et, surprise, il s’est montré un peu moins fermé qu’il n’avait pu l’être cet été, quand il avait tout simplement dit que les mécontents avaient le droit de zapper. « La parenthèse des JO, c’était magnifique, ça fait du bien à tout le monde, le sport réunit. L’engouement autour de l’équipe de France est croissant depuis plusieurs années, ils l’aiment et font tout pour la soutenir, a-t-il déroulé. C’est à nous de maintenir ce lien, le cultiver, les joueurs ont besoin de cet amour et de ce soutien. » Le Parc des Princes fera le plein à l’aube du week-end, alors que le Groupama Stadium pourrait ne pas être à guichets fermés dans trois jours pour la venue de la Belgique. Il reste tout de même de l’intérêt à suivre ces Bleus, avec lesquels le vice-champion olympique Michael Olise pourrait faire ses débuts comme titulaire contre l’Italie. Dans le même temps, ou presque, la vasque olympique et sa flamme s’élèveront dans le ciel de Paris, à quelques kilomètres de là. À l’équipe de France de jouer le jeu.