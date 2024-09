Moise Kean, un cas à Parc

Un France-Italie n’est jamais une affiche anodine, et c’est déjà convenu qu’elle le sera encore moins pour Moise Kean. Si on prend volontiers un sacré coup de vieux en constatant que le gamin d’Asti a aujourd’hui déjà 24 ans, impossible pour les fans parisiens d’oublier son passage éclair en 2020-2021, ses dix-sept buts avec dedans celui inscrit au Camp Nou lors du récital de Kylian Mbappé ou encore son doublé décisif en phase de poules à Başakşehir. Avec la Juve en 2022, Kean est revenu au Parc des Princes le temps de quelques minutes. Cette fois, c’est sous la tunique de la Nazionale que le buteur italien devrait refouler son ancien jardin, avec deux objectifs : primo, permettre à l’Italie d’enfin battre Didier Deschamps, qui n’a jamais perdu face aux Azzurri que ce soit en tant que joueur puis sélectionneur. Deuzio, offrir à Luciano Spalletti ce qu’il attend depuis des mois, la même chose qu’a espérée, en vain, Roberto Mancini en son temps, à savoir une solution enfin viable au poste de buteur. Une recherche désespérée qui a encore pris de l’épaisseur depuis la grave blessure de Gianluca Scamacca. Un boulevard dans lequel Kean doit s’engouffrer pour le bien de toute l’Italie.

Moise, il s’agirait de grandir

Parfois les planètes s’alignent, et il faut croire que c’est actuellement le cas pour le bomber venu du Piémont. Pas convié au crash industriel italien lors de l’Euro 2024, Kean en a profité pour changer d’air et quitter son cocon juventino pour de bon. Direction la Fiorentina de Raffaele Palladino pour relancer une machine qui ne servait ces dernières saisons qu’à entrer en jeu pour faire la décision, principalement. Après deux mois en Toscane, une première sortie marquée par sa maladresse face à une cible géante, les voyants sont au vert : excellent lors de la préparation estivale, Kean est l’une des rares satisfactions d’une Viola qui se cherche encore, mais qui a pu compter sur son flair pour éviter la catastrophe en championnat face à Monza (2-2) ou encore pour voir la phase de poules de la C4 face au Puskás AFC de Viktor Orban.

« Kean joue en ce moment avec de la continuité, confiait Spalletti avant de s’envoler pour l’Hexagone. J’ai parlé avec Palladino qui est enthousiaste à son sujet, au sujet de ses qualités, celles-là mêmes que nous avions déjà identifiées par le passé et qui lui avait permis de jouer des bouts de matchs très importants. » Comprendre : sa puissance, sa capacité à pouvoir prendre la profondeur, et surtout son sang-froid qui manque tant au sein d’une sélection qui ne cesse de pêcher dans la zone de vérité. Dans un passé récent, Kean avait effectivement pris part au choc face à l’Angleterre ou même au match décisif face à l’Ukraine en novembre, après deux ans sans voir ne serait que le bout d’un casier de Coverciano. Ces deux rendez-vous internationaux doivent enclencher chez lui le fameux déclic tant attendu, celui-là même qui fera taire les voix l’annonçant déjà fini pour le foot de très haut niveau et bon qu’à sortir des hits de rap sur Spotify. Non, Kean a encore toute une vie devant lui, et celle-ci peut prendre une nouvelle dimension dès ce vendredi.

