Un nouveau poste pour Cabaye au PSG

Qui a dit que le PSG ne respectait pas les anciens ?

Yohan Cabaye, passé un an et demi par le club de la capitale au milieu des années 2010, prend du galon. Après sa retraite en 2020 à l’AS Saint-Étienne, il était devenu coordinateur sportif du Paris Saint-Germain en 2021, avant d’être directeur adjoint du centre de formation en 2023. Le voilà désormais directeur sportif du centre et de la préformation, a annoncé le club parisien dans un communiqué. Un poste qu’il occupait déjà depuis cet été, sans que cela ne soit officiel.

Le Paris Saint-Germain est très heureux d'annoncer la nomination de Yohan Cabaye au poste de Directeur Sportif du Centre de Formation et de Préformation. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 16, 2024

L’ancien joueur de la capitale succède ainsi à Cyrille Carrière. Il sera chargé de la partie technique jusqu’à la scolarité des jeunes à partir de 13 ans. « Avec l’équipe d’encadrement, je suis déterminé à maintenir le Paris Saint-Germain au rang de référence mondiale en matière de formation », a déclaré l’ancien du LOSC.

Attention à la concurrence féroce du Paris FC.

