Ancien meneur de jeu de l’OM et de l’OL, Jean-Jacques N’Domba est décédé

AT le Mercredi 16 Octobre à 13:08 Article modifié le Mercredi 16 Octobre à 14:26

Le football congolais est en deuil.

Joueur phare du football africain des années 1970 et 1980, Jean-Jacques N’Domba s’est éteint ce mardi à Troyes, à l’âge de 70 ans. International congolais à 35 reprises, le meneur de jeu était réputé pour être un sacré renard des surfaces. Il lance sa belle carrière à l’Étoile du Congo, où il inscrit la bagatelle de 197 buts en 203 rencontres. De quoi attirer les regards du championnat de France.

🆕️ 𝗨𝗡𝗘 𝗟𝗘𝗚𝗘𝗡𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗦 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘 🕊 C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Jacques N'Domba. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. #OL pic.twitter.com/0kheZfqQ6t — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) October 15, 2024

Surnommé le « Géomètre », le petit bonhomme (1,70 mètre) fait les beaux jours de Marseille, de Lyon et des Chamois niortais. En une décennie passée dans l’Hexagone, Jean-Jacques N’Domba inscrit 92 buts. Pas mal pour un milieu de terrain. Pour les trophées, il remporte trois titres nationaux au Congo et se hisse en demi-finales de la CAN 1974 avec sa sélection.

RIP JJND.

