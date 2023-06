Le Mali vainqueur serein au Congo

Congo 0-2 Mali

Buts : Koné (62e) et Dorgeles (72e)

Les Aigles ont pris leur envol pour la Côte d’Ivoire.

Le Mali n’aura pas à attendre la dernière journée des éliminatoires pour valider sa présence lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Les joueurs d’Éric Chelle ont en effet composté leur billet dès ce dimanche, grâce à une courte mais précieuse victoire face au Congo, à Brazzaville (0-1). Les visiteurs ont d’abord copieusement dominé les débats, mais sans être suffisamment précis ni inspirés pour concrétiser au tableau d’affichage (13 tirs contre 6 en première période, 58% de possession).

Les Diables rouges n’entendaient cependant pas se laisser marcher dessus pendant toute la partie, et cela explique probablement pourquoi ils ont haussé le ton au retour des vestiaires. Les débats se sont équilibrés, et au moment où l’on pensait que les partenaires de Thievy Bifouma pouvaient faire rugir le stade Alphonse Massemba-Débat, Ibrahima Koné est sorti de sa boîte pour refroidir l’ambiance. L’attaquant lorientais s’est habilement déplacé pour être à la réception d’un centre à ras de terre d’Hamari Traoré et conclure de près (0-1, 62e). Une dizaine de minutes plus tard, le nouvel entrant Nene Dorgeles a été suffisamment lucide pour pousser le ballon au fond du but vide après avoir évité la sortie de Pavelh Ndzila (0-2, 72e). La messe était dite.

Les Congolais peuvent encore gratter une place pour la prochaine CAN, mais il leur faudra s’imposer nettement chez la Gambie, leur concurrent direct. Pas évident.

Congo (4-2-3-1) : Ndzila – Nzaba, Etou (Andzouana, 87e), Ossete (Mbenza, 71e), Ovouka – Massanga Matondo, Ondongo – Bassouamina (Ibara, 71e), Bifouma (Toulouenga, 87e), Mboungou – Mondzenga (Makoumbou, 38e). Sélectionneur : Paul Put.

Mali (4-3-1-2) : Diarra – H. Traoré, Kouyaté (Touré, 87e), Fofana, M. Haïdara – Dieng (Dorgeles, 70e), Doucouré, A. Haidara (Samassékou, 88e) – K. Doumbia (A. Traoré, 70e) – Koné (M. Doumbia, 81e), Koïta. Sélectionneur : Éric Chelle.

