Selon Gaël Givet, « le football moderne est en train de se ridiculiser »

Nouvelle recrue pour le FC C’était Mieux Avant !

C’est peu dire que Gaël Givet (12 sélections avec l’équipe de France) n’est pas un grand fan de la tournure que prend le monde du football depuis qu’il a pris sa retraite à l’été 2016. Passé par Monaco, Marseille et Blackburn notamment, l’ancien défenseur a exprimé ce jeudi dans les colonnes de Nice-Matin ses regrets quant à l’évolution du football moderne : « Ce qui me dérange, c’est que le foot actuel ne ressemble plus du tout à celui que j’ai connu. Ça se dégrade à tous les niveaux », a fustigé Givet, qui regrette que les joueurs actuels pensent « d’abord à avoir une belle chérie et à se mettre en photo sur les réseaux avec leur belle voiture plutôt que de penser au terrain ».

Nostalgique et presque honteux

« Quand j’avais 14-15 ans, avec les copains à l’entraînement, on mettait vite les crampons pour aller s’amuser, faire un tennis-ballon, des passes. On ne pensait qu’à toucher le ballon », a ajouté le finaliste de la Ligue des champions 2004, nostalgique d’une époque aujourd’hui révolue. Selon lui, « le football actuel est en train de se ridiculiser », poussant « presque » le rugueux barbu à avoir « honte » de son sport.

Il y a un siège libre dans l’émission de Rothen, non ?

