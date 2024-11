La CAF dévoile les cinq joueurs nommés au titre de meilleur joueur africain de l’année

Spoiler : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas dans la liste !

La Confédération africaine de football a dévoilé ce lundi le nom des cinq joueurs nommés au titre de meilleur joueur africain de l’année. Sans surprise, on retrouve parmi eux Ademola Lookman, lui qui était le seul Africain à être dans la liste du Ballon d’or 2024. L’attaquant nigérian, finaliste de la CAN en début d’année et auteur d’un triplé en finale de Ligue Europa en mai dernier, fait figure de favori pour la récompense.

Un gardien parmi les cinq

Du côté des autres noms, on retrouve un seul champion continental en la personne de Simon Adingra, auteur de coups d’éclat avec la Côte d’Ivoire à la CAN et sous le maillot de Brighton en Premier League. Dégoûté de ne pas avoir été nommé au dernier Ballon d’or, Serhou Guirassy fait cette fois bien partie de la short list avec comme principal argument ses 30 buts inscrits en 30 matchs la saison dernière avec Stuttgart. Achraf Hakimi est lui aussi présent, lui qui avait terminé deuxième l’an passé derrière Victor Osimhen.

Enfin, la CAF a sélectionné Ronwen Williams, seul joueur parmi les cinq à évoluer en club sur le continent africain. Ce gardien sud-africain, évoluant au Mamelodi Sundowns, avait terminé neuvième du dernier Trophée Yachine remporté par Emiliano Martínez. D’autres listes ont été dévoilées pour les récompenses masculines, comme le prix du meilleur entraîneur africain de l’année, du meilleur gardien ou encore du meilleur jeune.

On ne sait décidément pas ce qu’a fait Mohamed Salah pour être banni de toutes les cérémonies.

Ces matchs des Bleus qui ont sauvé Deschamps