Quatre nouveaux qualifiés pour la CAN 2024

Spoiler, Osimhen a encore frappé.

Quatre sélections ont validé ce dimanche soir leur ticket pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations, qui aura lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

Le Mali a assuré sa qualification pour la prochaine CAN en surclassant le Congo grâce notamment à un but du Lorientais Ibrahima Koné (0-2). Un but en toute de fin de rencontre de Kelechi Ịheanachọ et le doublé de Victor Osimhen ont permis au Nigéria de battre la Sierra Leone (3-2), validant son ticket et celui de la Guinée-Bissau. Enfin, le Cap-Vert verra la Côte d’Ivoire suite à son succès face au Burkina Faso (3-1).

Pour ceux qui en doutaient, oui l’Algérie est déjà qualifiée.

Le Mali vainqueur serein au Congo