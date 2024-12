Un arbitre espagnol accusé d’avoir truqué un barrage de promotion

Nasty Club.

Le Nàstic de Tarragone, club de troisième division espagnole, a décidé de porter plainte contre Eder Mallo Fernández, l’arbitre du barrage pour la montée en deuxième division face à Málaga, selon El Mundo. Le club catalan l’accuse d’avoir « truqué » le match retour à son détriment. Dans sa plainte, le Nàstic assure que l’arbitre a « falsifié » le rapport officiel de la rencontre du 22 juin. Selon le club, Mallo Fernández aurait pris une série de décisions favorisant Málaga, qui a arraché sa montée à la fin de la prolongation.

Le match s’est terminé sur un 2-2, mais le Nàstic dénonce de « graves incidents », notamment la falsification du compte rendu de Mallo Fernández. L’arbitre y affirme qu’il a dû rejoindre les vestiaires « grâce à l’aide des forces de l’ordre » et qu’il a craint pour son « intégrité physique ». Une version contredite par la police, qui assure que les arbitres étaient en sécurité.

Dîner douteux et personnalités andalouses

Le Nàstic va plus loin en accusant l’arbitre d’avoir « prédéterminé et altéré le résultat ». Une agence de détectives engagée par le club rapporte qu’avant le match, des personnalités andalouses présentes à Tarragone auraient déclaré « avoir le match sous contrôle ». Un serveur d’un bar affirme même que l’arbitre a dit « avoir le numéro trois du Nàstic », joueur finalement expulsé à la 63e minute.

Enfin, un ancien arbitre, Xavier Estrada Fernández, a analysé la rencontre et parle de « décisions inexplicables ». Cinq cartons jaunes et un rouge pour le Nàstic, zéro pour Málaga. Au total, « plus de 13 erreurs flagrantes » et un « favoritisme évident ». Le Nàstic réclame 5,4 millions d’euros pour le manque à gagner, tout en accusant l’arbitre de corruption.

Bref, encore un qui rêve du projet David Coote.