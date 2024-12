L’arbitre anglais très controversé David Coote démis de ses fonctions

« Monsieur Coote, vous êtes un salaud ! »

Dans l’œil du cyclone depuis quelques semaines à la suite de la mise en ligne d’une vidéo où il tenait des propos insultants envers l’ancien entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, l’arbitre David Coote (42 ans) a officiellement été licencié par le PGMOB (Professional Game Match Officials Board, organisme en charge de l’arbitrage en Angleterre), comme ce dernier l’a indiqué sur les réseaux sociaux ce lundi.

Dans la vidéo si controversée et publiée à son insu, on pouvait entendre David Coote déclarer que « Liverpool, c’est de la merde, Jürgen Klopp est un connard d’Allemand et un prétentieux. Donc à chaque match, j’essaye de lui parler le moins possible. » Après investigations, la commission des arbitres a donc décidé de se séparer du natif de Nottingham avec effet immédiat, ses actions « constituant des violations graves des dispositions de son contrat, et sa position étant devenue intenable », lui qui avait été au centre d’autres polémiques ces dernières semaines en Angleterre.

Quoi qu’il en Coote, comme dirait Emmanuel Macron.

