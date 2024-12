West Ham inflige sa dixième défaite de la saison à Wolverhampton

Buts : Souček (54e), Bowen (72e) pour les Hammers // Doherty (70e) pour les Wolves

Au nom de Michail.

Dans une rencontre à la symbolique lourde après le grave accident de voiture de Michail Antonio, West Ham s’est finalement imposé sur la plus petite des marges face aux Wolves qui ont donc subi leur dixième défaite de la saison en championnat.

Une rencontre équilibrée qui a toutefois mis du temps à se décanter, c’est Jarrod Bowen qui s’est dévoué pour mettre en jambes Sam Johnstone, le portier des Wolves (23e), qui a réitéré sa prestation face à Mohammed Kudus (33e). Une performance à laquelle a parfaitement répondu Lukas Fabianski quelques minutes plus tard en se détendant bien pour détourner la frappe de Matheus Cunha (26e). Pourtant le geste de la première période a été signé par Rayan Ait-Nouri avec son tacle salvateur sur la frappe de Carlos Soler qui semblait prendre le chemin des filets de Wolverhampton (28e).

