Michail Antonio (West Ham) victime d’un grave accident de voiture

La mauvaise nouvelle du week-end.

West Ham a confirmé l’accident de son attaquant Michail Antonio. L’international jamaïcain de 34 ans a été hospitalisé après un grave accident de la route au nord-est de Londres. Il est conscient et peut communiquer, précise le club, qui a ajouté que « les pensées et les prières de tout le monde au sein du club vont vers Michail, sa famille et ses amis ».

Une photo circulant dans plusieurs médias anglais montre la Ferrari du joueur écrasée contre un arbre.

West Ham United can confirm that Michail Antonio is in a stable condition following a road traffic accident this afternoon in the Essex area.

Michail is conscious and communicating and is currently under close supervision at a central London hospital.

At this difficult time, we…

— West Ham United (@WestHam) December 7, 2024