La Fiorentina par la plus petite des marges, West Ham lancé pleine balle

Pas besoin de casser la Barák toutes les semaines pour y croire.

Après avoir impressionné contre Braga, la Fiorentina a eu plus de mal à percer le verrou de Sivasspor, ce jeudi (1-0). À la suite d’un cafouillage monstre dans la surface turque, c’est Antonín Barák qui a claqué le cuir au fond sur une reprise déviée. Avantage Viola. Pour voir plus de pions, il fallait zyeuter du côté de Bâle, où des Helvètes opportunistes en seconde lame ont toutefois fait preuve d’un alignement défaillant contre le Slovan Bratislava (2-2), perdant l’occasion de remporter la première manche. Dans le même temps, La Gantoise a buté sur Başakşehir et sur Stefano Okaka, buteur en déviation (1-1). En manque de rythme et de sensations, Djurgårdens a sans doute perdu plus qu’une manche aller à Poznań, face au Lech (2-0). Le bouillant public des Kolejorz a en effet poussé les coéquipiers d’Antonio Milić (premier buteur, du cuir chevelu) vers une victoire bien méritée, qui redonne des couleurs au football polonais.

Plus tôt, West Ham a ajouté une pierre de plus à son sans-faute de la phase de groupes, avec une septième victoire en sept matchs de Ligue Europa Conférence, du côté de Larnaca (2-0). Un doublé de Michail Antonio, qui a profité d’une erreur de marquage pour placer sa tête, puis un vrai cachou de l’extérieur de la surface en amont de la pause, s’est avéré suffisant. Anderlecht et Villarreal se sont eux quittés bons amis dans la capitale belge (1-1). Les Mauves se sont montrés conquérants malgré la clim posée par Manu Trigueros, et sont parvenus à préserver leurs chances de qualification grâce à une fusée des 30 mètres sortie du pied gauche d’Anders Dreyer.

Il en ressort que Nice a définitivement un coup à jouer.

Fiorentina 1-0 Sivasspor

But : Barák (69e)

Bâle 2-2 Slovan Bratislava

Buts : Amdouni (6e) et Zeqiri (40e) pour le FCB // Medvedev (18e) et Abubakari (70e) pour les Belasí

La Gantoise 1-1 Başakşehir

Buts : Orban (35e) pour les Buffalos // Okaka (16e) pour l’IBB

Lech Poznań 2-0 Djurgårdens

Buts : Milić (39e) et Marchwiński (82e)

AEK Larnaca 0-2 West Ham

Buts : Antonio (36e & 45e+2)

Anderlecht 1-1 Villarreal

Buts : Dreyer (57e) pour les Mauves // Trigueros (28e) pour le Submarino Amarillo

West Ham- AEK Larnaca : un supporter anglais frôle la mort