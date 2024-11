Pronostic West Ham Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Arsenal fait le job à West Ham

Ce samedi, la 13e journée de Premier League nous offre un derby londonien avec l’opposition entre West Ham et Liverpool. Les Hammers ont réussi d’excellents résultats lors des dernières saisons avec comme point d’orgue leur victoire en Ligue Conférence en 2023. L’an passé, West Ham a rencontré plus de difficultés, ce qui a poussé les dirigeants à se séparer de David Moyes et d’ouvrir une nouvelle page avec Lopetegui. L’Espagnol connaît des débuts mitigés à la tête de cette équipe puisque sa formation est seulement en 14e position avec 6 points de plus que le premier relégable. Mal en point(s), les Hammers ont en revanche réalisé une excellente opération lundi en s’imposant à St James’ Park face à Newcastle (0-2) grâce à Souček et Wan-Bissaka. En revanche, Todibo, qui commençait à enchaîner les titularisations, est sorti blessé et pourrait manquer ce match. Dans son stade, la bande de Lopetegui a perdu à 3 reprises face à des formations jouant le haut de tableau, à savoir Aston Villa, Chelsea et Manchester City. Il a même fallu attendre le mois d’octobre pour que les partenaires de Paquetá remportent leur 1er succès à la maison face à Ipswich (4-1) avant d’enchaîner contre Man U (2-1). Cette équipe possède d’excellents joueurs comme Mohammed Kudus, mais ce dernier purgera le dernier de ses 5 matchs de suspension face aux Gunners.

En face, Arsenal a connu un passage délicat cet automne. En effet, les Gunners ont perdu à Bournemouth, à Newcastle pour des nuls contre Liverpool et Chelsea. À la suite de ces résultats, Arsenal se retrouve à 9 unités de Liverpool en Premier League. Finalement, les partenaires de William Saliba se sont repris lors de la dernière journée en dominant facilement et logiquement la surprise de cette entame d’exercice, Nottingham Forest (3-0). Sur la lancée de ce succès, Arsenal a réalisé un excellent résultat en Ligue des champions en surclassant le Sporting à Lisbonne (1-5) qui était jusque-là invaincu en C1. Dans ce match, les attaquants londoniens se sont fait plaisir puisque les Martinelli, Havertz, Saka et Trossard ont tous marqué. Ce samedi, Arsenal est conscient qu’il doit s’imposer car le lendemain ses adversaires directs pour la course au titre s’affrontent avec Liverpool – Man City et Chelsea – Aston Villa. En regain de forme, la bande de Arteta devrait s’imposer lors de ce court déplacement à West Ham. Régulier (4 buts et 1 passe dé en PL), Havertz pourrait encore être décisif.

