Arsenal donne la fessée à West Ham

West Ham 0-6 Arsenal

Buts : Saliba (32e), Saka (41e, SP et 63e), Gabriel Magalhães (44e), Trossard (45e+2), et Rice (65e)

Et les pauvres Hammers n’ont pas fini de ressasser ce désastre. Attendu comme un beau derby de Londres, le duel face aux Gunners s’est en effet transformé en correctionnelle, le tout en l’espace de douze minutes. Après avoir pourtant mis à mal la défense adverse, les hommes de David Moyes se sont ainsi écroulés peu avant la mi-temps. Sur des oublis incompréhensibles, comme l’ouverture du score de William Saliba, démarqué au corner (0-1, 32e), le penalty de Bukayo Saka, parti seul devant le but et fauché par Alphonse Areola (0-2, 41e), le coup de tête de Gabriel Magalhães, laissé seul au premier poteau (0-3, 44e), et l’enroulé de Leandro Trossard, infiltré dans la surface (0-4, 45e+2).

Les images des supporters quittant le London Stadium à la pause n’ont d’ailleurs fait qu’enfoncer les locaux, achevés par le doublé de Saka (0-5, 63e) et la jolie frappe de l’enfant du club local, Declan Rice (0-6, 65e). La goutte de trop pour West Ham, englué en huitième position. Arsenal reste troisième, à égalité de points avec le deuxième Manchester City (52 unités), et à deux du leader Liverpool.

DECLAN RICE POUR LE 6-0 ! 😨 Arsenal terrasse West Ham, quel match des Gunners 😍#WHUARS| #PremierLeague pic.twitter.com/9yxx3sbMtM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2024

