Pronostic West Ham Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

West Ham – Bayer : Un Leverkusen toujours plus fort

Au match aller jeudi dernier, West Ham a opposé une résistance farouche à l’équipe du Bayer Leverkusen. Malgré leurs efforts, les Anglais ont été largement dominés sur le terrain et ont finalement concédé deux buts dans les 10 dernières minutes (2-0). Actuellement, en Premier League, les Londoniens occupent la 8e position. Après avoir remporté une victoire cruciale contre Wolverhampton il y a 10 jours (1-2), ils ont subi une défaite à domicile le week-end dernier contre Fulham (0-2). À noter que le meilleur buteur de l’équipe anglaise, Bowen, avec 19 buts cette saison toutes compétitions confondues, devrait être de retour pour le match retour contre le Bayer Leverkusen.

Le Bayer Leverkusen, invaincu cette saison dans toutes les compétitions, continue sur sa lancée impressionnante. Lors du match aller à domicile contre West Ham, les Allemands ont donc confirmé leur domination en marquant deux buts en fin de rencontre (2-0), enchaînant une 2e victoire à domicile. En Bundesliga, le week-end dernier, Xabi Alonso et son équipe ont décroché leur premier titre de champion d’Allemagne après une victoire éclatante contre le Werder Brême sur le score de 5-0. En parallèle, le Bayer Leverkusen s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Allemagne, où il affrontera le Fortuna Düsseldorf le mois prochain. Cette fois avec le retour espéré de Bowen et à domicile, West Ham pourrait embêter encore un peu plus Leverkusen et marquer un but. Mais sur sa lancée, le Bayer de la pépite Wirtz (auteur d’un triplé en 45 minutes et de 6 buts sur ses 4 derniers matchs), devrait s’en sortir.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

