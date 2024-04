Jean-Louis Gasset : « On n’a pas le droit d’abandonner »

Comme un parfum d’Europe.

Après deux nuls contre Toulouse (2-2) et Nice (2-2), l’Olympique de Marseille a remis la marche avant dimanche à l’occasion de la réception de Lens (2-1). Un succès précieux puisqu’il replace les Phocéens à la septième place, potentiellement synonyme de Ligue Europa Conférence. Ils reviennent en même temps à deux points des Sang et Or, assis au sixième rang. « Ce soir, je savoure, a glissé Jean-Louis Gasset en conférence de presse. On avait dit qu’on jouerait le coup à fond en championnat. On ne peut pas se permettre ici de choisir, par respect pour beaucoup de choses. Quand vous avez un stade comme ça… »

« Ce groupe va au bout. C’est ce que je leur demande. On n’est pas la meilleure équipe du championnat, on le sait. Mais au moins dans l’état d’esprit, il faut être irréprochable. On n’a pas le droit d’abandonner », insiste le coach olympien, qui espère voir ses troupes enchaîner dès jeudi face à Bergame. « L’Atalanta joue un peu dans le système de Lens, avec les mêmes caractéristiques. Même si on jouera différemment. Lens était l’adversaire idéal pour se préparer pour jeudi. »

On craint dégun !