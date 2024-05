Et le joueur qui a le plus d'impact en Europe est...

Pas de « cocorico », les Français sont une nouvelle fois largués.

Le Centre international d’étude du sport (CIES) s’est intéressé dans sa lettre hebdomadaire à l’impact des joueurs évoluant en Europe sur la saison en cours. Pour calculer un « score d’impact », l’observatoire prend en compte six critères : la défense au sol, la distribution du jeu, la percussion, la fréquence des passes clés ou décisives, la finition et le jeu aérien. Il faut donc être performant dans l’ensemble de ces domaines pour espérer obtenir un score élevé.

Et à ce petit jeu-là, c’est l’Espagnol Rodri (Manchester City) qui s’en sort le mieux grâce à sa polyvalence hors du commun. Le top 3 est complété par Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) et par le Norvégien Martin Ødegaard (Arsenal). Le premier Français, Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), se classe à la 21e place, devant Olivier Boscagli, 26e (PSV) et Kylian Mbappé, 31e (PSG). D’après le CIES, ce dernier est également le joueur qui a le plus d’impact en Ligue 1, juste devant Pierre Lees-Melou (Brest) et Ousmane Dembélé (PSG). En Ligue 2, c’est le latéral droit auxerrois Paul Joly qui s’en sort le mieux.

Attention à ne pas sous-estimer Mathieu Valbuena : à 39 ans, il reste le 3e joueur qui a le plus d’impact du championnat chypriote.