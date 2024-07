Pep Guardiola prendra une décision cet hiver quant à son avenir

Après Klopp, la Premier League va-t-elle perdre son Pep ?

Une page est peut-être définitivement en train de se tourner dans le championnat anglais. Cet été c’est Jürgen Klopp qui a dit au revoir à Liverpool et à la PL après neuf saisons, et l’été prochain, Pep Guardiola pourrait bien faire de même. L’entraîneur catalan de 53 ans, à Manchester City depuis 2016, est en fin de contrat à l’été 2025 et n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Les Skyblues viennent de réaliser un quatre à la suite historique en Premier League, et empilent les trophées depuis que Guardiola a pris le contrôle de l’équipe. Et si un changement d’air s’imposait ? En tout cas, ce n’est pas pour tout de suite, selon les informations de The Guardian.

Pep Guardiola devrait prendre une décision cet hiver, entre décembre et février. Les dirigeants du club mancunien aimeraient évidemment conserver celui qui a mené Manchester City au sommet du football mondial, mais seraient respectueux de la volonté de l’ancien coach du Bayern Munich de prendre son temps. En mai dernier lors des célébrations du titre de Premier League, il glissait ceci : « Même moi, je ne m’attendais pas à rester ici pendant huit ans, mais absolument tout va bien. »

Il pourra toujours se reconvertir dans le tennis.

