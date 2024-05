Quatre anciens joueurs de Ligue 1 remportent leur procès de droit à l’image contre Panini et l’UNFP

Panini cueilli à froid.

Les anciens joueurs de Ligue 1 (Jérémy Doku, Bruno Ecuele Manga, Vincent Bessat et Jérémy Pied) qui ont attaqué Panini pour une question de droits à l’image en octobre 2021 ont obtenu gain de cause, ce mercredi, devant le tribunal de Paris, au terme du procès. « Le tribunal a jugé que la filiale de l’UNFP n’était pas titulaire des droits à l’image des footballeurs. Elle ne peut donc pas les céder à Panini », s’est félicité leur avocat Elie Dottelonde, auprès de So Foot.

« Le tribunal met un terme à l’exploitation abusive de l’image des footballeurs dans les albums Panini qui durent depuis des années. Il a indemnisé à hauteur de plusieurs milliers d’euros le préjudice subi de l’exploitation non autorisée des footballeurs », a conclu l’avocat. Une somme toutefois loin des dommages et intérêts réclamés initialement par les footballeurs (entre 100 000 et 250 000 euros).

Les parties gardent la possibilité de faire appel.