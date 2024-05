Jimmy Cabot fait son retour après plus d'un an et demi d'absence

Le mois des Mai-rveilles.

Sur la touche depuis plus d’un an et demi, Jimmy Cabot va faire son retour dans le groupe professionnel du RC Lens à l’occasion du déplacement des siens à Rennes, dimanche soir (21h). À 30 ans, le joueur de poche va essayer de reprendre le fil d’une carrière qui a pris un sérieux coup d’arrêt depuis une longue blessure : il a disputé son dernier match en octobre 2022 face à Montpellier. Débarqué à Lens en juillet de la même année, l’ancien Lorientais n’a disputé que 11 rencontres sous ses nouvelles couleurs, la saison dernière. Blessé au genou et victime d’une rupture du ligament croisé, il a aussi dû faire face à de nombreuses complications post-opératoires.

Bon, après m’être mis d’accord avec Killian pour les annonces et que personne ne soit triste trop longtemps.. je suis de retour en @Ligue1UberEats ! 😅😍🔥 Merci pour tous vos messages et la force ! ⚡️🫡@RCLens pic.twitter.com/HxuACQsY7u — Jimmy Cabot (@Cabot_Jim) May 11, 2024

Le principal intéressé s’est amusé de ce retour, 48 heures après la vidéo de départ de Kylian Mbappé, en annonçant sur Twitter s’être « mis d’accord avec Kylian pour les annonces et que personne ne soit triste trop longtemps ». Il s’agira presque d’une recrue pour les Sang et Or en début de saison prochaine. Son coach, Franck Haise, n’a d’ailleurs pas caché sa joie de récupérer cet élément de choix dans son effectif, dans une fin de saison pleine d’enjeux : « C’est une super nouvelle. Si on m’avait dit il y a quelques mois que je pourrais le mettre dans le groupe à deux journées de la fin… c’est comme si on m’avait dit après la cinquième journée de championnat, qu’on serait encore en lutte pour une place européenne. »

Clin d’œil du destin : Lens reçoit Montpellier la semaine prochaine à l’occasion de la 34e et dernière journée.