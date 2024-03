Ligue 1 - En direct : le derby du Nord Lille-Lens (1-0)

Mi-temps : Lille mène logiquement face à Lens (1-0) grâce à un but d'Edon Zhegrova. Le LOSC a maîtrisé son sujet, le Racing est passé à côté, mais reste encore au contact et peut revenir en seconde période. Allez, je vais cuisiner ma petite tambouille et je reviens dans un petit quart d'heure. Ne bougez pas.