Pronostic Lille Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille se reprend face à Brest

La 14e journée de Ligue 1 ouvre ce vendredi avec une belle affiche entre deux formations qui brillent sur la scène européenne, à savoir Lille et Brest. Beau 12e de Ligue des champions, la bande de Genesio occupe actuellement la 4e place de L1, avec 3 points de retard sur le duo Monaco – Marseille. Les Lillois peuvent nourrir des regrets car lors des dernières journées, ils ont pris la mauvaise habitude de perdre des points dans le temps additionnel, ce fut le cas contre Lyon et Nice. Le week-end dernier, les Nordistes ont encore craqué à Montpellier en concédant l’égalisation à une poignée de secondes de la fin (2-2). Cette baisse de concentration en fin de rencontre vient certainement de la fatigue avec l’enchaînement des matchs. Double buteur à Montpellier, Jonathan David s’est replacé dans la course aux meilleurs buteurs en revenant à une unité de Barcola. À noter que lors de son dernier match à domicile, Lille a battu Rennes (1-0).

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Brest sort d’un exercice incroyable ponctué par une 3e place au classement. Qualifiée pour la Ligue des champions, la bande d’Eric Roy a pleinement profité d’un calendrier avantageux pour prendre un maximum de points et pouvoir envisager une qualification pour les barrages. Mardi prochain, les Bretons affronteront le PSV Eindhoven, champion en titre aux Pays-Bas. Sur la scène nationale, les Brestois ont connu plus de difficulté avec des matchs tous les 3 jours et un effectif moins large que ses adversaires européens. Après avoir perdu 3 fois de suite face à Nice, Montpellier et Monaco, Brest a retrouvé les joies de la victoire lors de la réception de Strasbourg (3-1) avec des réalisations de Lala, Pereira Lage et Del Castillo. À noter que Ludovic Ajorque a manqué un penalty lors de cette rencontre. Le longiligne attaquant cherche son efficacité depuis son arrivée en Bretagne. Pour ce déplacement dans le Nord, Eric Roy sera privé d’une pièce maîtresse, Pierre Lees-Melou, blessé. À domicile, Lille devrait certainement avoir mis à profit cette semaine pour recharger les batteries et devrait dominer Brest qui a perdu ses 3 derniers déplacements toutes compétitions confondues.

► Le pari « Victoire Lille » est coté à 1,64 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 164€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « David buteur » est coté à 1,91 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 191€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Lille – Brest

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Lille – Brest sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Lille – Brest avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Lille Brest détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Indice UEFA : la France garde le cap malgré les défaites de l’OL et Nice